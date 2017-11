Ny Coop-fusjon på trappene

Styret i Coop Indre Namdal, som driver de to butikkene Coop Marked Namsskogan og Coop Marked Harran, har nå vedtatt å innstille på fusjon med Coop Midt-Norge.

Vedtaket ble gjort av et enstemmig styre onsdag 8. november. Dagen etter, torsdag 9. november, ble et tilsvarende vedtak gjort av et enstemmig styre i Coop Midt-Norge.

Coop Midt-Norge driver 97 butikker i 19 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag. Med en omsetning på 5,7 milliarder kroner er de et av Trøndelags største selskap. Til sammenligning er omsetningen i Coop Indre Namdal i 2016 på cirka 29 millioner kroner.

Innstillingene fra de to styrene går til samvirkelagenes årsmøter for endelig fusjonsvedat. Årsmøtene gjennomføres 14. desember i Coop Indre Namdal og 15. desember i Coop Midt-Norge.