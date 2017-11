Seks personer i trafikkulykke på Skalstufjellet

Trafikkulykka skjedde på Skalstufjellet, på veg 322 ved Skalstugan, opplyser svensk politi. Veien er stengt.

To biler kolliderte

– Det er to biler involvert i ulykken, og seks personer var innblandet. Det er et norsk ambulansehelikopter på ulykkesstedet, sammen med norske ambulanser. Én person er skadd og kjøres til sykehus i Norge. Én person er fastklemt og fraktes med ambulansehelikopter til norsk sykehus. De øvrige fire har vi ingen opplysninger om at skal være skadd, men de fraktes også med ambulanse til sykehus, opplyser operasjonsleder Peder Jonsson ved politiet i Jämtland.

Brannmannskaper fra Innherred brann- og redning rykket fredag kveld ut til trafikkulykka. Det samme gjorde norske ambulanser og luftambulanse.

– Hvordan ulykken har skjedd framgår ikke av av de rapportene jeg har fått ennå, men minst én av bilene skal ha vært på tur over til Norge, sier Jonsson.

Politiet i Sverige fikk melding om ulykken kl. 18.53.

Minst én norskregistrert bil

Ifølge norsk politi, som ble varslet om ulykka tre minutter etter svenskene, skal minst én av de to bilene være norskregistrert.

– Det var fire personer i den ene bilen og to i den andre, en person skal ha vært fastklemt på det tidspunktet ulykken ble meldt, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund ved politiet i Trøndelag.

Trønder-Avisa følger saken.