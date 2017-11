Nyheter

Politiet melder at det ikke er personskade i trafikkulykken ved Brekkvasselv.

Vogntoget ligger utenfor veien med hjulene i været. Det lekker litt drivstoff, lyder meldingen fra politiet klokken 19.22 mandag.

Nødetater rykket ut til stedet.

Klokken 20.25 melder politiet at brannvesenet er på stedet og at det ikke er behov for videre oppfølgning.

Bilfører bestiller berging selv.