Fikk Ole Vig-prisen

Leo Ajkic har brukt TV-skjermen til å formidle hvordan de ter å være på flukt. Dette er ei gruppe som han har gitt en tydelig stemme i den offentlige debatten. Hans personlige engasjement har satt et viktig tema på dagsorden, bruker juryen som begrunnelse for å gi ham prisen.

Ole Vig-prisen skal gå til en ungdom mellom 20 og 35 år som har gjort en fremragende kulturell innsats i Ole Vigs ånd innen folkeopplysning, kunst- eller kulturarbeid.

Leo Ajkic kom til Norge fra Bosnia som 11-åring. Det var i 1994. Da hadde han vært på flukt sammen med familien i fire år. Han har laget TV for NRK siden 2010. Det er spesielt TV-serien Flukt han blir berømmet av juryen for. Der brukte han sin egen bakgrunn som flyktning til å formidle personlige og dramatiske historier fra de som er på flukt i Europa og Norge. Han kom tett på flyktningene og fikk dem til å fortelle om sine tanker og drømmer. Han har også vært programleder for TV-aksjonen to ganger.

Prisen er på 10.000 kroner og deles ut i kulturhuset i Stjørdal torsdag 7. desember.