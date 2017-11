Nyheter

Statens Vegvesen stoppet vogntoget i Steinkjer etter flere meldinger om at hengeren på semitraileren hadde sklidd over i motsatt kjørefelt. Det har snødd i ettermiddag og vegene er ennå ikke fri for snø.

– Det var første gang sjåføren kjørte på snø og isdekt veg, skriver Statens vegvesen på twitter. Dermed måtte han på med kjetting før han fikk lov til å kjøre videre.