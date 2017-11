Sier nei til butikk-klage

Nyheter

Kommunen opprettholder sitt negative svar til Norgesgruppen etter klage. Nå skal fylkesmannen avgjøre byggesaken.

Norgesgruppen har flere ganger de seinere åra søkt om å få bygge en Kiwibutikk ved Holberg-krysset ved Verdal stadion. Først fikk de tommelen ned fordi man ventet på en omfattende kommunedelplan for området. Da området ble regulert til plass- og transportkrevende handel i 2015 ble det nytt nei. Denne gang fordi en dagligvarebutikk ikke faller inn under kategorien plass- og transportkrevende handel.

I dag holder S-rør og Coops byggevarehus til på området. Byggmakker planlegger også sin nye verdalsbutikk på området mellom brua til industriområdet og kjøpesenteret Bobyn.

Vil ha politisk behandling

Nå klager Norgesgruppen på at saken ikke ble behandlet politisk, men delegert til administrasjonen. I klagebrevet mener de en dispensasjon som ville tillatt bygging er av en prinsipiell art, og at kommunen derfor burde lagt fram saken til politikerne. Kommuneadministrasjonen på sin side mener det ikke har kommet nye momenter i klagen, og at det taler for en annen innstilling. De mener at hvis politikerne vil ha en dagligvarebutikk på dette området må det skje gjennom en planendring, og ikke en dispensasjon fra en plan som bare er to år gammel.