Velg tidenes nordtrønder

Nyheter

Nord-Trøndelag er i ferd med å gå over i historien – etter å ha vært atskilt fra «sør» i 213 år. I år etter år har vi i Trønder-Avisa kåret «Årets nordtrønder». Nå gjør vi opp regnskap – og utfordrer kommunene og innbyggerne i fylket til å nominere og deretter stemme fram hvilken nordtrønder som fortjener forstavelsen «tidenes».

Er det Fredrikke Marie Qvam – den kanskje viktigste forkjemper for kvinners rettigheter i norsk historie? Ole Jørgensen Richter – inderøyningen som ble norsk statsminister og demokratibygger, men som endte sine dager tragisk i Stockholm? Eller skal vi til vår tid – for eksempel til Åge Aleksandersen, selve urkraften i nyere trøndersk musikk – mannen som gjorde det stuerent å bruke egen dialekt og som for mange ikke minst utenfor landsdelen er trønderen med stor T?

Vi i Trønder-Avisa utfordrer samtlige kommunestyrer til å nominere én fra sin kommune – og vi oppfordrer alle nordtrøndere til å sende inn forslag. Frist settes til 25. november. Deretter vil avstemmingen avgjøre hvem som til sjuende og sist får tittelen «Tidenes nordtrønder».

Send ditt forslag til redaksjonen@t-a.no, merket «Tidenes nordtrønder» .