Videokommunikasjon kan gi bedre oppfølging av kreftsyke

Det opplyser forskningsavdelingen i Helse-Nord-Trøndelag i en pressemelding.

– Vi ser at videokommunikasjon via nettbrett eller datamaskin er et alternativ som kan spare mye tid for pasienter og ansatte. Pasienter har også gitt uttrykk for at videokommunikasjon kan oppleves betryggende, og gi følelsen av at helsepersonell fysisk er i rommet.

Utvalgte fikk nettbrett

Det sier forsker og førsteamanuensis i sykepleie ved Nord Universitet, Lisbeth Rygg. Sammen med veileder Hildfrid Brataas og førsteamanuensis Bente Nordtug har hun ledet forskningsprosjektet Nettbrettkommunikasjon i kreftsykepleie (NiK1), støttet av Regionalt forskningsfond, Nord Universitet og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

I prosjektet har utvalgte pasienter og kreftsykepleiere fra kommunene Overhalla, Namdalseid og Snåsa fått utdelt nettbrett, som de har brukt til å kommunisere med hverandre på. Både ungdom, voksne og eldre deltok i prosjektet, hvor det ble benyttet Skype for Business til konsultasjoner mellom partene.

Raskere informasjon

– Prosjektet viste at sykepleiere kan spare mye tid på å benytte videokommunikasjon via Skype, og spare pasienter for lang reisevei til helsetjenesten. Videokommunikasjon kan være nyttig blant annet for å gi rask og praktisk informasjon, veiledning i bruk av medisinsk utstyr, eller for å observere eventuelle skader eller smerter pasienten sliter med, sier Rygg.

Rygg, Brataas og Nordtug publiserer høsten 2017 en forskningsrapport basert på prosjektet, men er allerede i gang med neste versjon. Et pilotprosjekt i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag kalt NIK2.

Direkte via Skype

– Til dette prosjektet har vi fått Helse Nord-Trøndelag med på laget, hvor bruken av videokommunikasjon skal tas et steg videre.

Under konsultasjoner mellom kreftsykepleiere og pasienter på kreftpoliklinikkene i Helse Nord-Trøndelag skal sykepleiere og leger fra kommunehelsetjenesten kunne bli koblet opp via Skype.

De kan dermed følge konsultasjonene direkte, overvære samtalen, og få muligheten til å konferere angående behandling som skal følges opp av kommunehelsetjenesten, sier Rygg.

Blir et supplement

To til tre pasienter er ønsket som deltakere i prosjektet fra hver av kommunene Overhalla, Namdalseid, Snåsa og Meråker. Hildfrid Brataas sier målet med prosjektet er å finne ut når sykepleiere og pasienter ser behovet for å bruke en slik kommunikasjonsløsning, og få kunnskap om hva som kan være hensiktsmessige måter det kan benyttes på, som et supplement til dagens kommunikasjonsordninger.

– For pasienter kan det å reise til sykehusene i Levanger og Namsos oppleves slitsomt. På sikt ser forskerne videokommunikasjon som en god mulighet til å kunne kommunisere med sykepleiere og annet helsepersonell uavhengig av sted. Samtidig kan en slik løsning gi en miljøbesparelse i form av mindre behov for pasienttransport.

Bedre kommunikasjon

Blant dem som vil benytte seg av kommunikasjonstilbudet fra kommunehelsetjenesten, er kreftsykepleier i Snåsa kommune, Kristin Nøstvold. Hun sier løsningen både kan forenkle og forbedre kommunikasjonen mellom sykehus og kommune.

– Det kan være vanskelig for pasienter å huske alt som blir sagt under en konsultasjon, og det må godkjenninger til for å kunne sende epikriser fra sykehuset til kommunen med oppdatert informasjon. Det å kunne delta aktivt i konsultasjonene vil derfor være både nyttig og effektivt for pasienter og helsepersonell, sier Nøstvold.