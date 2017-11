Fylkesmannen opphever kommunens garasje-vedtak

Nyheter

Den omstridte garasjesaken i Levanger har tatt en ny vending. Denne uka omgjorde Fylkesmannen kommunens vedtak om å bruke et friområde til å bygge nye garasjer.

«Planens konsekvenser for barn og unge var ikke tilstrekkelig utredet da kommunestyret vedtok reguleringsplanen», heter det i Fylkesmannens innledning til den 12 sider lange klagebehandlingen.

Utredet ikke bruken

Naboer og andre har engasjert seg i den kommunale saksbehandlingen, som førte til at kommunestyret sa ja til å ta et grøntområde i bruk for å kunne erstatte de omstridte garasjene i Jernbanegata.

«Kommunen har ikke utredet den faktiske bruken av friområdet og/eller konsekvensene ved å ta friområdet bort.»

De unge fikk ikke medvirke

Fylkesmannen slår fast at barn og unge ikke har fått tilstrekkelig anledning til å medvirke i planprosessen, og sier man derfor ikke kan utelukke at feilene har virket bestemmende for kommunestyrets vedtak.

Dersom kommunen etter denne opphevingen ønsker å gjenoppta planprosessen etter Fylkesmannens klagebehandling, mener Fylkesmannen at kommunen må gjennomføre ny høring og offentlig ettersyn