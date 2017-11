Ny klage: Skanska mener både PNC og kineserne må avvises

Nyheter

Tirsdag kveld klaget PNC Norge på at kinesiske Sichuan Road and Bridge Group fikk kontrakten om å bygge broen i Beitstadsundet.

PNC var nest billigst i konkurransen, etter det kinesiske selskapet.

Nå er det levert nok en klage - fra Skanska, den tredje billigste tilbydere.

Skanska mener begge de to andre tilbyderne har mangler i sine tilbud, ifølge bygg.no, som først omtalte den nye klagen.

– Det er mangler i tilbudene som Skanska har blitt forkastet på i andre konkurranser. Det mest graverende, slik vi vurderer det, er at begge de andre entreprenørene ikke har lagt ved forpliktelseserklæringer, sier konserndirektør Steinar Myhre i Skanska til bygg.no.

Han mener slike forpliktelseserklæringer har manglet i andre konkurranser, og at det da har ført til avvisning.

– Det betyr at de er i samme situasjon som vi har blitt forkastet for tidligere. Men vi har et utmerket forhold til Statens vegvesen og er trygge på god behandling av klagen, hevder han.