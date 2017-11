Nyheter

Det var klooken 00.30 natt til torsdag at politiet stanset en bil rett øst for Stjørdal sentrum. I bilen befant det seg to unge menn.

- Det ble funnet narkotika på begge to. De ble kjørt inn til sentralarresten, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Arnt Harald Aaslund.