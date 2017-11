Viktig kontrakt til Kværner

Nyheter

– Kontrakten er ikke stor, men den er viktig for oss, sier kommunikasjonssjef Tove Strand Trana i Kværner i Midt-Norge. Kontraktssummen er på 70 millioner kroner.

Årsaken til at den er viktig er at dette er et oppdrag som i stor grad skal utføres inne i verkstedhallene på industriområdet i Verdal. Når innendørsjobbinga på de to stålunderstellene til Johan Sverdrup og forsterkningene til Njord A-plattformen er ferdig, hadde det vært lite å gjøre i hallene.

– Kontrakten passer godt kapasitetsmessig for oss, sier Strand Trana. Med denne kontrakten har verkstedet full aktivitet fram til sommeren.

Kværner skal kjøpe inn materialer, og bygge den 38 meter høye og om lag 1 300 tonn tunge støttestrukturen for caissonen til Yme-prosjektet.

Planlegging, innkjøp og metodearbeid starter umiddelbart, mens fabrikasjon i Verdal starter i januar 2018. Leveranse er planlagt i juni 2018. Oppdraget med byggingen av støttestrukturen vil beskjeftige rundt 60-70 personer ved Kværners verft i Verdal i byggeperioden.

Tredje forsøk

Det er Repsol Norge AS som tildeler kontrakten. De har tatt over utbyggingen av Yme-feltet etter at oljeselskapet Talisman trakk seg ut etter å ha bygd en plattform og vraket den uten å ha fått produsert olje. Nå er det tredje gang noen prøver å utvinne oljen fra feltet.

Første gang det var produksjon på feltet var fra 1996 til 2001. Etter bare fem års produksjon ble feltet stengt på grunn av høye kostnader og lav oljepris.

Skandaleplattform

Så satte Talisman i gang en ny utbygging i 2007. Plattformen, som ble bygget i Abu Dhabi, var så dårlig at den aldri kom i drift. Den ble montert på feltet i 2011. Sommeren 2012 oppdaget man sprekker i sementen som fester de tre stålbeina som bærer plattformen i tankene på bunnen. Dermed ble plattformen evakuert i juli 2012. I desember 2012 ble plattformen vraket fordi man mente konstruksjonen var ustabil.

Sist sommer ble plattformdekket fjernet. Nå er det laget en ny plan for å utvinne oljen. Et nytt dekk skal plasseres på plattformbeina som ennå står på feltet. Før det kan gjøres må de forsterkes. Det er denne jobben Kværner har fått deler av.

Den nye utbyggingsplanen er på totalt åtte milliarder kroner. Partnere i lisensen er Repsol, Okea og Kufpec.