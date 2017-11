Brann på veranda under Namsos storsenter

Nyheter

Politiet melder på Twitter klokka 17.40 om branntilløp ved inngangen til Namsos Storsenter- under en veranda på yttersiden av kjøpesenteret.

Operatør Kristina Wågan ved 110-sentralen sier at branntilløpet var under kontroll i løpet av kort tid.

Blusset opp

- Det brant i isopor som lå under brygga. Trolig var det et oppbluss som er blitt mer dramatisk når det er observert av forbipasserende. Likevel var det bra at vi vi satt inn mye mannskap - slik at vi fikk en rask avklaring av situasjonen, sier Wågan.

Trønder-Avisa følger saken.