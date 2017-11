Nord Universitet får kritikk fra Riksrevisjonen

Nyheter

Dette kommer fram av Dokument 1, Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016, som ble offentliggjort denne uka - og omtales av nettavisen Khrono.

Rot og mnagler ved billagsføring med restaurantregninger er en del av bildet.

27 av 75 får merknader

Riksrevisjonen har kontrollert 75 bevertningsbilag fra Nord universitet og har merknader til 27 av dem.

Det handler blant annet om at bilag som mangler, overskridelse av statens satser for bevertning, at man ikke har ført opp hvor mange som er med, hva formålet er, eller at det mangler restaurantkvitteringer.

Dette går fram av dokumentasjon som Khrono har fått tilsendt fra Nord universitet.

Rydder opp

Rektor Bjørn Olsen sier at Nord er i ferd med å rydde opp i avvikene som Riksrevisjonen har påpekt.

— Dette er ikke noe å lure på. Reglene skal følges og dette skal vi ordne opp i, sier han til Khrono.

Avdelingsdirektør Bernt Nordmark i Riksrevisjonen opplyser at Riksrevisjonen påtalte de samme forholdene i fjor, for budsjettåret 2015.

— Det gjaldt samme type brudd på reglene den gangen, og det er derfor vi velger å gi Nord en vesentlig merknad i Dok 1 nå, sier Nordmark.

— Det dreier seg om relativt uvesentlige beløp, men det er omdømmet til institusjonen vi er opptatt av - at det ikke skal være skadelidende, sier han.

