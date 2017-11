Startet underskriftskampanje for å redde Felten

Nyheter

I torsdagens avis gikk Arild Knutsen, leder for Forening for human narkotikapolitikk, ut og mente at dersom kommunestyret følger rådmannens forslag om kutt i midler til Felten, vil det få fatale konsekvenser.

Fortviler over kuttforslag i rustilbudet Både brukere og pårørende er frustrert over at dagtilbudet Felten nok en gang foreslås nedlagt i Steinkjer kommunes budsjett.

Nå har han startet en nasjonal underskriftskampanje for å redde tilbudet i Steinkjer.

– Dette er noe som opprører svært mange, og en underskriftskampanje kan slippe til stemmene til dem som ikke slipper til i avisa eller i offentligheten, mener Knutsen.

Her kan du lese Knutsens leserinnlegg:

Foreningen for human narkotikapolitikk advarer mot kutt i Felten Dersom kommunestyret følger rådmannens forslag om kutt i midler til lavterskeltilbudet Felten, vil det få fatale konsekvenser, skriver leder Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk i et leserinnlegg.

Kun få timer etter at underskriftskampanjen via underskrift.no ble startet, hadde den allerede over 100 signaturer.

– Vi tror det hjelper. Via slike aksjoner har man tidligere greid å oppnå mye, og vi håper også dette kan ha samme effekt, sier Knutsen.

Knutsen mener dette er et kutt som potensielt kan få fatale konsekvenser.

– Hvis man tror at man sparer penger på å kutte et lavterskeltilbud, tar man grundig feil.