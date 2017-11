Storstilt kastreringskampanje for katter

Nyheter

Dyrebeskyttelsen har fått med seg 13 dyreklinikker i fylket til å bli med på en kampanje for kastrering av katter.

– Bakgrunnen for invitasjonene er at økningen i antall eierløse og forlatte katter stiger for hvert år i Nord-Trøndelag. Vi ønsket derfor å få med dyreklinikkene på laget for en felles dugnad, for å få kastrert flere gjennom en slik kampanje, skriver de i en pressemelding.

Alle klinikkene som deltar har ulike tilbud og varighet på sine tilbud. Katteeierne bes derfor om å ta kontakt direkte med den aktuelle klinikken de ønsker å benytte.

Kjell fikk penger til sitt arbeid for hjemløse katter Smådyrklinikk samlet inn penger til Kjell Karlssons hotell for hjemløse katter.

– Vi har hatt nesten 50 katter inne samtidig i private fosterhjem i sommer, noe som er ny rekord. Vi har per i dag 30 katter som trenger nye hjem, og vi har allerede adoptert bort over 70 katter i år, opplyser Dyrebeskyttelsen.