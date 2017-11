Nyheter

Politiet meldte på Twitter klokka 05.46 lørdag morgen om en bilbrann ved gammelbutikken på Jådåren. Folk som bodde like ved våknet med et smell - og så at det det var full fyr i en bil.

Brannvesenet rykket og og fikk slokket brannen. Bilen - en BMW, ble helt utbrent.

En annen bil som sto parkert like ved fikk noe skader, men det er ikke registrert annen skade på hus eller eiendom.

Ingen personer var involvert