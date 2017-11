Bor i ei lita og primitiv hytte

Nyheter

NAMSOS: Og det har Farmen-eventyret vært – en formidabel opplevelse fra ende til annen, skal vi tro Camilla Cox Barfot. Født og oppvokst på Spillum i Namsos. Her bodde hun inntil hun var ferdig på tegning, form og farge på Olav Duun vgs.

I Namsos bor fremdeles pappa Jonny Rønning og småsøsknene på 14 og 21 år.

Ligner på pappa

– Jeg har god kontakt med pappa. Vi slekter på hverandre, for å si det sånn, mener Camilla som da hun var ferdig på Olav Duun vgs., stakk til sjøs.

Der seilte hun opp og ned langs kysten av Norge som byssejente på Hurtigruta. Da hun mønstret av etter om lag tre år, hadde hun avansert til koldt-kokk.

– Og så da?

– Da begynte jeg å arbeide i Trondheim. Jeg fikk jobb på bar, først på Blæst, så på Brukbar. Deretter var jeg innom Cielo som var startet av tre kompiser av meg. Vi serverte hjemmelaga iskrem, sjokolade og deilig kaffe, sier Camilla som i løpet av Farmen-oppholdet har avslørt at hun er en skikkelig søtmons.

Gikk inn i militæret

Men Camilla ville videre. For om lag seks år siden vervet hun seg til militærtjeneste og ble stasjonert i sambandet på Rygge i Østfold.

– Jeg har alltid likt å være fysisk, trene og kose meg. Jeg hadde lyst til å sjekke ut hva militæret hadde å by på. Det var som jeg tenkte – dritartig, sier Camilla som påstår at hun koste seg glugg i hjel.

– Det var hardt. Vi lå ute i skogen hele tida, men jeg elsket det, sier hun.

Hun var ikke noen typisk militær. Både utseendet hennes og måten hun tenkte på, avvek fra normalen i det militære. og nettopp derfor ble Camilla så glad da hun fikk høre at militæret hadde hatt godt av flere av hennes kaliber.

– Det var kult det, smiler hun.

Koselig by å bo i

Etter militærtjenesten bosatte hun seg i Fredrikstad. Hun hadde vært der en del under oppholdet på Rygge, og hadde lyst til å bo der for en periode.

– Så tok jeg rørlegger-utdannelse samtidig som jeg jobbet fulltid, forteller Camilla som liker å dra rundt omkring og møte nye folk, som hun sier.

Og det er nok eventyrlysten hennes som har ført henne til Farmen i år. Det vil si, hadde det vært opp til Camilla selv, hadde hun ikke vært aktuell.

Meldt på av venninne

– Det var venninna mi, Line, som meldte meg på Farmen. Hun satt heime og kjedet seg, høygravid og greier. Det var Line som fant på at Farmen hadde vært bra for Camilla, forteller hun og ler.

Men Line sa ikke et ord om at hun hadde meldt henne på. I slutten av mai var de to venninnene på tur til Sverige, da Camillas telefon ringte.

– Jeg orket ikke å ta telefonen siden jeg hadde fri, men så tikka det inn ei melding. Det var Farmen-folkene som gjerne ville snakke med meg. Jeg fortalte det selvsagt til Line, for jeg skjønte ingen ting – før jeg så at hun satt der og humret. Da forsto jeg at hun hadde sendt inn søknad og ordnet alt, sier Camilla.

Det ble for øvrig bekreftet av venninna Line.

Plutselig på gården

Etter det skjedde ting, ifølge Camilla, i rask rekkefølge. Plutselig satt hun inne på Sandvika gård og var en del av årets sesong.

– Men aldri i verden om jeg hadde meldt meg på selv. Jeg har aldri vært et sånt menneske som higer etter publisitet, sier hun og flirer.

Sett på Farmen, har hun imidlertid gjort – med Line. I fjor satt de to foran tv-apparatet og heiet fram sine favoritter.

– Men ting kom litt bardus på, får man si. Da vi hadde kommet inn på gården, spurte jeg Eunike om oppholdet varte lenge. Da hun fortalte at det kunne vare i inntil 11 uker, følte jeg meg litt innesperra et øyeblikk, medgir hun.

Fått venner for livet

– Hva har vært det beste med Farmen?

– Utvilsomt at jeg har fått to venner for livet i Eunike (Hoksrød) og Kristian (Krubel Djupnes). Å herregud så fornøyd jeg er med å ha møtt de to der, sier hun.

– Hva var verst da?

– Kanskje å ikke ha tilgang på musikk – og litt tobakk. Ellers var det ikke ille. Jeg levde i 1917 og hadde det kjempefint, sier Camilla som hele vegen satte stor pris på å være på Sandvika gård og stå opp på en fantastisk fin plass hver dag.

– Men fikk du mat nok?

– Det var lite mat, men for min del, som er vegetarianer, kunne jeg gå i grønnsak-åkeren og spise litt kål eller finne meg et surt eple. Jeg har ikke så store krav og fant alltids noe å ete som stilte den verste sulten, sier hun.

Det å bli satt tilbake til 1917, synes Camilla var helt greit.

De små ting

– Jeg setter pris på de små ting i livet. Jeg bor jo allerede i ei lita hytte uten tv – og synes det er helt topp. Så du kan si at jeg lever rimelig primitivt fra før, ser hun.

– Hva med å bli trommet sammen med så mange ulike folk?

– Det taklet jeg også bra. Jeg har alltid hatt en fot i mange ulike miljøer, så som Hurtigruta og militæret, så det følte jeg ikke som noe problem.

Hun erkjenner imidlertid at hun trakk seg litt tilbake de to første ukene. Mange av deltakerne var svært gira og tok stor plass, så Camilla inntok ei avventende holdning i påvente av at de kom seg ned på jorda igjen.

Melkeseparatoren

– Jeg har vært mye rundt omkring, gjort mye rart – og jeg er sosial. Jeg har ei livserfaring som gagner meg veldig, mener hun.

– Hva har du lært på Farmen?

– Jeg har lært å sette sammen en melkeseparator, svarer Camilla.

– Det er jo det man må gjøre når man kommer til finalen?

– Å nei, hvis du trodde at jeg røpet meg nå, så tar du feil. Vi hadde en melkeseparator i bakstehuset, og jeg lærte å sette den sammen i løpet av de to første ukene på gården, ler hun.

Camilla røper at hun ser på Farmen og at hun synes måten hun blir framstilt på, er helt grei.

– Det var forresten ei bestevenninne fra barneskolen i Namsos som sendte meg ei melding her om dagen. Hun sa det var artig å se meg på tv, og at jeg var akkurat som hun huska meg, forteller hun.

– Til slutt, hvilke kvaliteter har en verdig Farmen-vinner?

– Vedkommende har vært all right og kost seg, svarer Camilla.

– Og du selv, hva gjør du med hytta og bilen når det kommer så langt?

– Ha, ha, Line som meldte meg på, har gjort krav på begge deler. Hun sier at du bor jo allerede i ei hytte, Camilla, og bil, det har du jo!