Borten Moe: Bra utgangspunkt

Borten Moe mener det er for tidlig å si om det blir rødgrønt flertall, og viser til at den borgerlige blokken leder på prognosene.

– Vi får se. Det er ikke så mye mer å si nå. Jeg er glad for at partiet har gjennomført en fantastisk valgkamp. Sannsynligvis er det vårt beste valg på 25 år. Folk er spent på om det holder til en ny kurs for Norge, sier Borten Moe.

Selv om prognosene skulle slå til og de rødgrønne ikke kommer i regjering, mener Sps nestleder at hans parti har et bra utgangspunkt for sin politikk.