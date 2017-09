Frp: Fortsatt spenning rundt småpartiene

– Men det er fortsatt stor spenning knyttet til partiene som beveger seg over og under sperregrensen, påpeker Frps nestleder Per Sandberg overfor TV 2.

Prognosen klokka 21 viser en oppslutning til Frp på 15,7 prosent, noe som vekket øredøvende jubel på Frps valgvake.

– Vi har hatt en partileder som har toppet formen til valgkampen og et svært hardtarbeidende valgkampapparat, sier Sandberg.

Han mener mange har prøvd å lage støy rundt partiets statsråder, men at partiet har holdt seg kalde og rolige og snakket politikk.