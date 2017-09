Giske: Ikke godt nok resultat for Ap

– Dette er et altfor dårlig resultat for oss, sier Giske, med forbehold om at prognosene fra klokken 21 viser hvordan resultatet blir.

– Hvis prognosene stemmer, har vi ikke lykkes i å forklare vår visjon for framtiden og for hvordan folk kan kjenne seg igjen i den. Dette er ikke et godt nok resultat for Arbeiderpartiet. Vis kal ta en ordentlig evaluering etter at valgnatten er over, sier Giske.

Han kan ikke på forhånd si om valgresultatet vil gi konsekvenser for den sittende Ap-ledelsen, men legger til:

– Vi som sitter i ledelsen har ansvar for valgkampen. Vi tar ansvar når vi vinner og når vi taper, og vi skal ta det på alvor, sier Giske.