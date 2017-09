Gram fortsetter som Steinkjer-ordfører

Gram, som var Senterpartiets andrekandidat, kan konstatere at direktemandatet glipper, tross at hans parti har gjort et brakvalg.

Ved 23.30-tiden valgkvelden lå Sp an til en oppslutning på 24,5 prosent - nesten 10 prosentpoeng fram fra 2013, men siden Høyre lå rundt 14,5 prosent var Gram fortsatt langt unna direktemandat.

– Sp gjør et svært godt valg i Nord-Trøndelag. Men som jeg har sagt hele tiden kan vi gjøre et veldig godt valg uten at vi tar to mandater, så lenge Høyre holder seg på nivået de ser ut til å holde seg på, sier Gram.

Gram var heller ikke nær noe utjevningsmandat sent på valgkvelden. Skal Steinkjer-ordføreren bli rikspoliker må da førstekandidat Marit Arnstad bli statsråd - noe som heller ikke så spesielt sannsynlig ut.