Stortingsvalget: Prognose gir borgerlig flertall

På valgdirektoratets prognose klokken 21 får de fire borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre totalt 88 mandater. De beholder dermed sitt flertall.

De rødgrønne partiene, inkludert Miljøpartiet De Grønne og Rødt, får 81 mandater.

KrF kommer over så vidt over sperregrensen på prognosen, mens Miljøpartiet De Grønne ikke klarer grensen på 4 prosent. Venstre vipper akkurat på grensen, men kommer ikke over på prognosen.

Prognosen er basert på 394 av 426 kommuner og omfatter 27,9 prosent av de stemmeberettigede.

Fremmøtet anslås til 76,3 prosent, ifølge prognosen.

Borgerlig jubel

For Fremskrittspartiet og Høyre er endringene små sammenlignet med forrige stortingsvalg, men partiene ser ikke ut til å bli offer for regjeringsslitasje, ifølge prognosen.

Høyre får støtte fra 26,2 prosent av velgerne, en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng.

Regjeringskollega Fremskrittspartiet får støtte fra 15,7 prosent av velgerne, en fremgang på 0,7 prosentpoeng.

For både KrF og Venstre ser samarbeidet med regjeringen ut til å ha kostet.

KrF ender på 4,1 prosent, en tilbakegang på 1,5 prosentpoeng sammenlignet med valget for fire år siden.

Venstre får støtte fra 3,9 prosent av velgerne, en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng. Partiet kommer seg dermed ikke over sperregrensen, ifølge prognosen fra Valgdirektoratet.

Katastrofevalg for Ap

For Arbeiderpartiet blir valget en katastrofe i dobbelt forstand, om prognosen viser seg å holde vann: Ikke bare gjør partiet et historisk sett svært dårlig valg – det blir heller ikke rødgrønt flertall.

Ap går tilbake 3,7 prosentpoeng sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden og får en oppslutning på 27,2 prosent, ifølge prognosen.

På prognosen er dermed Ap fortsatt landets største parti.

At både SV og Senterpartiet gjør et godt valg, og at både Rødt og Miljøpartiet De Grønne kommer inn på Stortinget, er ikke nok til å berge rødgrønt flertall.

Sp valgets vinner

SV får støtte fra 5,7 prosent av velgerne, en fremgang på 1,6 prosentpoeng.

Sp er valgets store vinner og får støtte fra 9,5 prosent av velgerne etter en fremgang på 4,0 prosentpoeng sammenlignet med stortingsvalget i 2013.

Verken Miljøpartiet De Grønne eller Rødt kommer over sperregrensen, ifølge prognosen.

Rødt får støtte fra 2,7 prosent av velgerne, en fremgang på 1,6 prosentpoeng.

3,3 prosent stemte på MDG, en fremgang på 0,5 prosentpoeng siden 2013.