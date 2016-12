Elen Melhus forlenger med Ørn

– Dette er en viktig signering for oss, sier Sportslig leder Glenn Munkvold på klubbens hjemmesider, og legger til

– Elen har endelig fått betalt for godt arbeid over lang og tatt voldsomme steg i år. Hun er en spiller vi har store forventninger til fremover.

Elen selv har ambisjoner for sesongen som kommer.

– Jeg har signert for Ørn først og fremst fordi jeg er kjempemotivert for et nytt år og fordi jeg synes denne sesongen har vært givende. I tillegg viser ledelsen og støtteapparatet stort engasjement og satsning for det nye året som jeg vet har gitt oss ny energi, sier lynvingen som scoret seks mål i Toppserien 2016.

– Jeg gleder meg til et nytt år med gjengen. Jeg vet hvor gode lagvenninnene mine er og har stor tro på at vi kan bli enda bedre, både som enkeltutøvere og som lag. Vi har vist at vi kan hevde oss på et høyt nivå, og ser ikke en grunn til at det skal bli noe annerledes i 2017, avslutter Melhus.