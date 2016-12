Petter Northug går ikke Tour de Ski

– Vi synes selvsagt det er beklagelig og uvant at vi nå reiser uten Petter til Tour de Ski i mellomjulen, men vi håper han restituerer godt hjemme fram mot VM i Lahti i februar, sier landslagssjef Vidar Løfshus i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Petter er nå i lett trening men touren kommer for tidlig.

Må trene seg opp

– Petter håpet i det lengste at han skulle komme såpass på overskuddsiden at han kunne være med på Tour de Ski. Han var avhengig av at det slapp litt tidligere med tanke på at han fikk gjort en treningsjobb inn mot Tour de Ski. Det gikk ikke og da var valget til sjuende og sist enkelt. Det kommer viktigere løp senere i vinter. Det er selvfølgelig en kjip beslutning å ta, men i den situasjonen Petter er i, så var dette det eneste riktige valget, sier Stig Rune Kveen til Trønder-Avisa.

Northug-treneren har ikke noe klart svar på når Northug er tilbake for fullt.

– Det er vanskelig å si. Nå har han tilbakelagt en lengre periode uten trening. Vi håper - og krysser fingrene for at det løsner skikkelig så fort som mulig.

- Jeg ergrer meg over at jeg ikke får delta i Tour de Ski, men bruker situasjonen som har oppstått som en ekstra motivasjon, sier Petter Northug, og legger til:

– Jeg ser nå fremover mot det som uansett er sesongens hovedmål, nemlig VM i Lahti.

Røthe tar plassen

–Sjur Røthe erstatter Petter Northug i Tour de Ski, sier landslagstrener Tor Arne Hetland og forklarer:

- Sjur gikk godt under minitouren på Lillehammer i begynnelsen av desember, men ble lett forkjølet etter WC i Davos og kunne dessverre ikke gå WC i Frankrike. Etter noen rolige dager med hvile, er Sjur nå i full trening hjemme på Voss. Sjur er en meget stabil tourløper så årets Tour de Ski skal passe han godt.