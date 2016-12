Molde prøver å kjøpe Ranheim-keeper

Amerikaneren Ethan Horvath er i ferd med å selges fra Molde, som dermed har behov for å få inn ekstra keeper i tillegg til svenske Andreas Linde. Linde vil trolig være klubbens førstevalg når 2017-sesongen starter.

For lavt bud

Det var fotballkanalen.com som først omtalte saken, og adressa.no har fått bekreftet at det er hold i opplysningene om at verdalingen Even Barli er ønsket til klubbe.

Faktisk er interessen såpass stor at Molde etter det adressa.no kjenner til allerede har lagt inn bud på keeperen. Ranheim anser imidlertid budet som for lavt, men det skal fortsatt pågå forhandlinger mellom klubbene.

Les mer: Even Barli og Bent Sørmo tatt ut på årets lag i 1. divisjon

Taus agent

– Jeg kan ikke kommentere dette, sier spillerens agent Sverre Mauseth til avisen. Daglig leder i Ranheim, Frank Lidah sier heller ikke stort mer om saken:

– Det har vært og er interesse fra større klubber for flere av våre spillere, men på dette tidspunktet kan jeg ikke kommentere det ytterligere.

25 år gamle Barli kom til Ranheim fra Rosenborg foran 2012-sesongen. Barlis kontrakt går ut etter 2017-sesongen.

Dermed må Molde kjøpe han fri fra sin nåværende klubb. Ranheim har som kjent slitt med økonomiske problemer og er trolig tvunget til å selge om de skulle få et godt bud fra moldenserne.