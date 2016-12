Glad i sport? – Dette bør du få med deg i jula

2. juledag:

Boxing Day er et kjent begrep for norske fotballsupportere. Det skal spilles åtte kamper i Premier League denne dagen, men man må være så ærlig å si at Det engelske fotballforbundet (FA) ikke har lagt opp til de største godbitene. Det spilles også en drøss av kamper i lavere divisjoner i England. Denne dagen starter også Magnus Carlsen sin jakt på nok en VM-tittel når VM i hurtig- og lynsjakk starter i Doha. Mesterskapet varer til og med 30. desember.

27. desember:

Endelig er vintersporten i gang igjen. Alpinherrene er de første i aksjon når de skal kjøre super-G i italienske Santa Caterina. Magnus Carlsen spiller runde to av VM i hurtig- og lynsjakk. I England ruller fotballen videre med kamp mellom Liverpool og Stoke, mens Zuccarello skal i aksjon mot Ottawa Senators i NHL.

28. desember:

Alpinherrene fortsetter med utfor i Santa Caterina, mens kvinnene skal kjøre storslalåm i østerrikske Semmering. I Doha sitter Carlsen fremdeles ved sjakkbordet når mesterskapet har kommet til dag 3 av hurtigsjakken. Da blir det avgjort om han klarer å forsvare VM-tittelen. I Premier League tar Southampton imot Tottenham.

29. desember:

Alpinistene fortsetter med henholdsvis superkombinasjon for mennene og slalåm for kvinnene. Hopperne tar på sin side fatt på hoppuka når de starter med kvalifisering til rennet i Oberstdorf.

I Oslo Spektrum skal den norske håndballeliten måle krefter når NM-finalene står på programmet. Både junior- og seniorlag skal i aksjon. På kvinnesiden møtes Larvik og Tertnes, mens Elverum og Haslum skal måle krefter blant herrene like etterpå.

I New York får Mats Zuccarello knapt hvile ett minutt. Natt til 30. desember tar han og lagkameratene imot Coyotes fra solskinnsstaten Arizona.

I Doha fortsetter Magnus Carlsen jakten på nok et VM-trofé. Denne dagen er den første av to dager med lynsjakk.

30. desember:

Denne dagen blir det avgjort om Carlsen vinner VM i lynsjakk.

Det første rennet i den tysk-østerrikske hoppuken går av stabelen på ettermiddagen i Oberstdorf i Tyskland.

Everton gjester Hull i Premier League.

Nyttårsaften:

I Val Müstair i Sveits starter Tour de Ski med sprint denne dagen, mens de norske hopperne forsøke å kvalifisere seg til nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.

Det spilles sju kamper i Premier League med senkampen (18.30) mellom Liverpool og Manchester City som et naturlig høydepunkt.

Det er muligheter for et norsk oppgjør når New York Rangers gjester Colorado Avalanche natt til 1. januar.

Første nyttårsdag:

En fin dag for dem som er glad i langrenn og hopp. Først skal langrennsherrene i aksjon i Tour de Ski. Deretter følger første omgang av nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen før kvinnene i Val Müstair gyver løs på sin 5-kilometer. Ettermiddagen avsluttes med finaleomgangen i nyttårshopprennet.

Den engelske fotballen fortsetter med to Premier League-kamper. (©NTB)