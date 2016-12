Stjernen vil unngå åpningssmell

Sprova-hopperen ble bare nummer 20 i Schattenbergbakken for ett år siden. Avstanden opp til teten ble på over 50 poeng.

- Det er viktig å komme godt i gang. I fjor ødela jeg hoppuka i det første rennet. Får jeg en bra start, skal jeg ta det derfra. Drømmen er alltid å være i toppen. Det vet jeg at jeg kan, sier Stjernen.

Topp ti

Han ligger på 11.-plass i verdenscupen. Dermed måtte 28-åringen gjennom torsdagens kvalifisering. I fjor endte han sist i kvalifiseringen, men var heldigvis forhåndskvalifisert.

- Jeg var topp ti i fjor, men da hadde jeg ikke kvalifisert meg. Da gikk det rett åt skogen. Nå må jeg være skjerpet fra start. Kanskje er det positivt. Uansett er det ingen vinnere i en kvalifisering, bare tapere, mener Stjernen.

Han ble nummer 26 i torsdagens kvalifisering, nest best av de norske, og er klar for det første rennet i den 65. hoppuka i Tyskland og Østerrike.

Tre ganger har trønderen vært blant de ti beste i vinter.

- Det har vært tre-fire gode renn, som viser at jeg er god nok til å være i toppen. Så får vi håpe på bare slike dager her nede, sier Stjernen.

- Nøkkelen er å komme godt i gang. Klarer jeg det, er jeg ganske stabil. Da blir det fort litt tilfeldig om jeg blir nummer ti, fem, tre eller kanskje en, drømmer en av veteranene i den norske hoppuketroppen.

Skiene ble borte

Han fikk en kjedelig start på hoppuka. Ved ankom på flyplassen i München manglet Stjernens favorittski.

- Det var kjedelig å være den eneste som ikke fikk ski, men jeg tenkte at jeg hadde reserveskiene mine her. Jeg tok det ganske rolig og tenkte det ville løse seg, men jeg skal innrømme at jeg ikke tenkte så mye på torsdagens kvalifisering, innrømmer Stjernen.

Han fikk favorittskiene sine til Oberstdorf i god tid til torsdagens kvalifisering.

Vil kopiere far

Far Hroar Stjernen vant hoppukeavslutningen i Bischofshofen i 1985. Det håper junior Stjernen å utligne.

- Han har vel også en VM-medalje, men det hadde virkelig smakt å få en hoppukeseier. Han har en fjerdeplass sammenlagt. Det skal være mulig å gjøre noe med, forhåpentlig allerede nå, ler Stjernen.

- Du kan ikke ha noen miss for å komme på pallen. Du må ha åtte gode, stabile hopp. Du må ha litt tur om du skal være helt der oppe, fortsetter Sprova-hopperen.

Tøfler til jul

Han har fått seg samboer, og årets julegaver bærer preg av nettopp det.

- Det ble litt klær, tøfler, bøker, boksere og litt småtteri. Det ble en del myke pakker og noen harde. Jeg er vel mest fornøyd med tøflene, som jeg hadde ønsket meg. Dem kan jeg bruke på tur. Jeg fikk også noen krukker og forskjellig. Jeg har jo blitt samboer, og da får jeg litt jentegaver til oss begge. Det blir litt "hun ønsker oss" til jul, humrer Stjernen.

Fredag håper han å dra fram det samme smilet etter et godt åpningsrenn i hoppuka.