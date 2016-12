Gunn Mari avgjorde for Norge

Stod-jenta hadde for det første ikke ventet å bli tatt ut i landslagstroppen, etter som hun nå spiller 1. divisjon. Hun hadde heller ikke ventet å få så mye ansvar i den første kampen i Coque i Luxembourg.

Ga laget energi

- Etter å ha spilt veldig bra og vunnet de to første settene, falt vi ut av stilen i tredje sett som Albania vant. Det fortsatte på samme måten i fjerde sett, og vi lå under 1-9 da jeg fikk beskjed om å komme innpå og få energien tilbake i laget. Det tente meg, og jeg føler at jeg fikk bidratt mye til at vi vant settet 25-23 og dermed kampen, sier Gunn Mari Finstad.

Norge vant de to første settene 25-19, 25-21, mens Albania tok tredje sett med 25-17. Så avgjorde altså Norge kampen med 25-23 i fjerde sett, etter en gedigen snuoperasjonen.

Grep muligheten

- Det var veldig artig å få slik tillit av treneren. Da var det bare å dundre på. Jeg var egentlig tiltenkt en rolle i mottak og serve, men nå fikk jeg muligheten til å gå i angrep og jeg føler at jeg fikk til noen veldig gode avslutninger. Dette var virkelig gøy, sier Gunn Mari Finstad.

Stod-jenta fikk sin landslagsdebut under EM-kvaliken i Litauen sist vår. Da spilte hun for Randaberg. Nå spiller hun for NTNUI, og er ei av seks jenter i troppen som spiller i 1. divisjon. Norge spiller ny kamp i Novotel Cup fredag ettermiddag. Motstander i Liechtenstein.