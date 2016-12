Alt gikk som planlagt for Iversen

På selveste nyttårsaften åpnet Tour de Ski med sprint i Val Mustair.

Da Trønder-Avisa møtte Emil Iversen hjemme i Meråker før avreise var 25-åringen krystallklar på at semifinale var målet og at han ville være fornøyd med det. Iversen la også til at det ikke var de store forskjellene på bonussekunder om han røk i semifinalen eller gikk finalen.

En slik taktikk har også Petter Northug jr. fulgt når han har gått Tour de Ski. Northug har tidligere uttalt at det kan være gunstig ikke å gå helt til sprintfinalen i tourer, ettersom det kan koste mer enn utøverne får tilbake i kampen om sammenlagtseieren.

Tour-seier henger høyere enn et VM- gull – Hvis jeg kunne valgt, så tror jeg at jeg ville ha vunnet Tour de Ski framfor et VM-gull.

Tøft heat

Prologen gikk rimelig lett, og i kvartfinalen endte Iversen opp i et svært tøft heat.

Mot Sergey Ustiugov, Lucas Chanavat, Federico Pellegrino, Maurice Manificat og Perttu Hyvarinen endte Iversen på fjerdeplass.

- Jeg burde gjort det bedre. Jeg var litt uoppmerksom og det var litt sløvt av meg. Slik er det, men jeg kan fortsatt gå videre. Det var fem av de beste i verden som gikk i heatet mitt, sa Iversen til TV 2 etter kvartfinalen.

Røk i semifinalen

Heldigvis var Iversen mer enn god nok og Varden-løperen gikk videre til semifinalen som beste «lucky looser».

Der endte han tidlig bakpå og Iversen hadde ingen mulighet til å ta seg til finalen.

Dorull-kongen i julemodus Noen tørket smertefulle tårer, mens Emil Iversen stilte med dorull. Året 2016 har bydd på ytterpunktene for langrennslandslaget.

Russisk seier

Sergej Justjugov gjorde kort prosess med konkurrentene i sprintfinalen og vant Tour de Ski-åpningen. Finn Hågen Krogh og Martin Johnsrud Sundby ble nummer tre og fire.

Federico Pellegrino tok 2.-plassen, men var i likhet med de øvrige sjanseløs da russeren rykket vel halvveis i finalen. Justjugov var suverent best i kvalifiseringen og gjennom utslagsrundene.

Krogh ga Justjugov kamp om ledelsen første halvdel av finalen, men måtte nøye seg med å legge Sundby bak seg og ta den siste pallplassen.

Søndag er det 10 kilometer fellesstart for herrene.

Resultat

Verdenscup langrenn i Val Müstair, Sveits lørdag, sprint fri teknikk, 1. etappe i Tour de Ski:

Menn: 1) Sergej Justjugov, Russland, 2) Federico Pellegrino, Italia, 3) Finn Hågen Krogh, Norge, 4) Martin Johnsrud Sundby, Norge, 5) Lucas Chanavat, Frankrike, 6) Alex Harvey, Canada, 7) Andrej Larkov, Russland, 8) Thomas Bing, Tysland, 9) Emil Iversen Norge, 10) Andrew Musgrave, Storbritannia.

Øvrige norske: 28) Didrik Tønseth. Ikke til utslagsrundene: 31) Niklas Dyrhaug, 35) Simen Hegstad Krüger, 41) Hans Christer Holund, 45) Sjur Røthe.

Kvinner: 1) Stina Nilsson, Sverige, 2) Maiken Caspersen Falla, Norge, 3) Heidi Weng, Norge, 4) Kathrine Harsem, Norge, 5) Laurien Van Der Graaff, Sveits, 6) Jessica Diggins, USA, 7) Ingvild Flugstad Østberg, Norge, 8) Sandra Ringwald, Tyskland, 9) Hanna Kolb, Tyskland, 10) Krista Pärmäkoski, Finland.

Øvrige norske: 28) Silje Øyre Slind. Ikke til utslagsrundene: 31) Ragnhild Haga, 46) Lotta Udnæs Weng. Startet ikke: Martine Ek Hagen.