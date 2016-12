Norge og Gunn Mari til topps

Det gjenstår én kamp, vertsnasjonen Luxembourg mot Liechtenstein søndag, men uansett resultat i den kampen, er Norge vinnere av den tradisjonsrike turneringa som i år arrangeres for 30. gang.

Seieren en bonus

- Vi hadde som hovedmål å spille best mulig i alle kampene, så en sammenlagtseier er bonus. For min egen del har dette vært en stor opplevelse, som kom ganske uventet. Jeg hadde ikke regnet med å bli tatt ut, og i alle fall ikke å få spille så mye som jeg har gjort.

- Jeg føler at jeg har fått bidratt ganske mye, sier Gunn Mari Finstad, som har en egen evne til å skape energi i laget. Det kom spesielt til sin rett i første kamp i turneringa. Albania ledet 9-1 i fjerde sett da Stod-jenta kom inn og bidro til å snu kampen til seier 25-23. Dermed vant Norge 3-1.

Nesten full pott

Mot Liechtenstein ble det seier 3-0 fredag, og i lørdagens oppgjør mot Luxembourg ledet Norge 2-0 og gikk mot tre strake seire. Slik ble det imidlertid ikke. Vertene spilte bedre og bedre og vant de to påfølgende settene. slik at det måtte et femte sett til. Det vant Luxembourg 15-10, og kampen 3-2.

- Det var litt surt der og da og ikke greie å vinne når vi ledet etter to sett. Luxembourg presset oss skikkelig, spilte med høyt tempo og angrep tøft fra kanten. Samtidig begynte vi å bli slitne, etter som det var vår tredje tøffe kamp på tre dager, sier Stod-jenta.

Stolt av å representere Norge

Med tap 2-3 ble det ett poeng til Norge, og etter som Luxembourg tapte 0-3 mot Albania, vinner de norske jentene sammenlagt, sjøl om Luxembourg antakelig tar tre poeng i den siste kampen søndag.

Mange fulgte streamingen fra Centre National Sportif et Culture i byen Coque, og kunne se at Gunn Mari Finstad fikk mye spilletid.

- Jeg er veldig glad for at jeg fikk spille så mye. Jeg er stolt av å ha representert Norge på denne måten. Jeg hadde ikke drømt om at det skulle gå så bra som dette, sier Gunn Mari Finstad, som til daglig spiller 1. divisjon for NTNUI.