Northug langt nede etter smellen som ødela Tour de Ski

Nyttårsaften ble det klart at Petter Northug jr. er vinner av Trønder-Avisas Ærespris for 2016. Det er andre året på rad mosbyggen mottar prisen som årets beste nordtrønderske idrettsutøver – og sjette gang totalt.

– Det er bare å si tusen takk, igjen. Som jeg har sagt tidligere så henger denne prisen høyt; en pris av og for nordtrøndere. Det er en ære å bli hyllet av sine egne nok en gang, sier Petter Northug jr. til Trønder-Avisa.

Smellen

Northug ble nummer to i verdenscupen sammenlagt, etter én seier og ytterligere sju pallplasseringer. Han ble også nummer to i sprintcupen. Han ble nummer fire i Tour de Ski og nummer tre i nyvinningen Ski Tour Canada. I tillegg ble det NM-gull i skiathlon og bronse med Strindheim på NM-stafetten.

Men 2016 vil nok mest av alt huskes for året da Petter Northug jr. trente seg selv i senk. Mosbyggen har i mange år vært en foregangsmann når det gjelder høydetrening, og har stadig pushet grensene for å maksimere effekten. I Italia i november gikk det imidlertid galt. Northug trente for hardt i høyden, og begynte med hardtrening for tidlig etter at han kom hjem til Norge. Resultatet er at Tour de Ski, for aller første gang, går uten nordtrønderen. Det setter også VM i Lahti om to måneder i fare.

Har vært langt nede

30-åringen har naturlig nok vært langt nede som følge av smellen, og har brukt jula sammen med familien hjemme i Mosvik. For første gang på mange år ble både julaften, 1. og 2. juledag feiret hjemme. Mens hovedpersonen selv vil si så lite som mulig om smellen og formen, letter trener Stig Rune Kveen noe på sløret når det gjelder humøret til Northug:

– Han var langt nede da han så at tida begynte å renne ut med tanke på Touren, fordi det er konkurranser han har veldig lyst til å gå. Det er dette han lever og ånder for, så det sier seg selv at det blir tungt når han må stå over. Samtidig er det er en del av gamet. Og nå er humøret mye bedre.

Ennå ikke hundre prosent

Northug er ennå ikke ett hundre prosent frisk, men har begynt å trene rolig.

– Han er ikke fornøyd med responsen, og kan ikke trene normalt ennå. Han må ha noen dager til, men vi håper det slipper opp like over nyåret, sier Kveen.

VM i Lahti arrangeres fra 22. februar til 5. mars. Northug har tatt gull i samtlige verdensmesterskap siden debuten i Sapporo i 2007. Deltakelse i Tour de Ski har vært en del av suksessoppskriften, og det er knyttet stor spenning til hvorvidt VM-sjansene berøres av at mosbyggen må se Touren hjemme fra sofaen i Trøndelag.

– Det er ingen krise at Petter ikke går Tour de Ski, selv om det har fungert godt tidligere. Det er fortsatt god nok tid til å komme i form til VM dersom det løsner på nyåret, sier Kveen.