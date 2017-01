Stjernen ikke bekymret for lav bom

- Det er en lav og vanskelig bom, men jeg tror det er vanskeligere element i skihopping enn å slippe bommen, sier Stjernen foran nyttårshopprennet.

- Skulle jeg hoppet her for første gang, hadde jeg tenkt mer på hoppkanten og luftferden enn å slippe bommen, fortsetter Sprova-hopperen.

På rom med Tande

Han ble nummer elleve i lørdagens kvalifisering i olympiabakken. 133,5 meter var bare halvannen meter bak Norges store håp i hoppuka, Daniel-André Tande.

- Det er et signal om at jeg gjorde en del rett, men kan også være et signal om at han ikke tok ut et maks hopp. Vi flyttet inn på rom her. Vi har flyttet fra singel- til dobbeltrom.

- Han ligger og prater med seg selv hele tiden, så man får med seg litt, sier Stjernen om sin nye romkamerat.

Møter russisk veteran

- Dine forventninger til nyttårshopprennet?

- Det er første nyttårsdag. Kan jeg fortsette taktene fra kvaliken, kan jeg bli enda noen prosent bedre. Da begynner det å lukte litt.

28-åringen møter russeren Dmitrij Vasiljev (37) i sin duell. Den skal være overkommelig. Vassiljev, som har hoppet 254 meter i Vikersund med fall, har ikke tatt verdenscuppoeng denne sesongen.

Stjernen ligger på 12.-plass i verdenscupen sammenlagt.

Trønderen innledet den tysk-østerrikske hoppuka med 19.-plass i Oberstdorf.

Duellene

Dette er de norske duellene i Garmisch-Partenkirchen søndag:

* Robert Johansson – Ante Semenic, Slovenia

* Anders Fannemel – Stefan Hula, Polen

* Dmitrij Vasiljev, Russland – Andreas Stjernen

* Tom Hilde – Daniel-André Tande

* Halvor Egner Granerud – Michael Hayböck.