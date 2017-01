Tung fellesstart for Iversen

Andre etappe i årets Tour de Ski ble gått søndag. 10 kilometer fellesstart sto på programmet - en øvelse som burde passet Emil Iversen bra.

Varden-løperen var med teten i to runder, men ut på den siste runden fikk Iversen hammeren. 25-åringen klarte ikke å henge på da Martin Johnsrud Sundby satte fart. Iversen tapte noe, men er fremdeles med i kampen om en pallplass i Tour de Ski.

Iversen klarte å hente seg noe inn i utforkjøringen. Han ble nummer 18 og tapte 19,6 sekunder til russeren. I sammendraget er Iversen 1.09 minutter bak Justjugov.

- 20 sekunder er helt greit å tape. Jeg har respekt for høyden og som i fjor mangler jeg det siste giret i starten på touren. Jeg følte meg ikke sliten da jeg kom i mål, men følte at jeg gikk med bremsene på, sier Iversen til TV 2 etter løpet.

25-åringen er greit fornøyd med åpningen på årets tour.

- Jeg er bra med og skal stå på til the bitter end. Jeg håper formen kommer utover.

Russisk seier igjen

Vant gjorde Justjugov, som tok sin andre strake seier. Han spurtslo Martin Johnsrud Sundby som ble nummer to. Didrik Tønseth tok tredjeplassen.

Justjugov fått en drømmestart på touren. Russeren vant også lørdagens sprint. På årets første dag slo han Sundby med 1,9 sekunder.

Tungt for Krogh

Mest overraskende var Finn Hågen Kroghs problemer. Finnmarkingen endte helt nede på en 34.-plass. Det skilte hele 50,1 sekunder opp til Justjugov.

Krogh måtte slippe tetgruppen tidlig og var bak med 8,7 sekunder halvveis. Avstanden var økt til 22,5 sekunder etter 7,5 kilometer.

- Urovekkende. Dette kan se stygt ut for Finn Hågen Krogh på sammenlagtlista, mente TV 2-kommentator Christian Paasche.

- Ser ut som han må gi noen meter, ja. Han ser litt kjørt ut, tilføyde TV 2s langrennsekspert Kristin Størmer Steira etter fem kilometer.

På forhånd ble det spådd at fellesstarten ville bli kaotisk på grunn av trange og isete løyper. Sundby mente profilen ikke egnet seg for en fellesstart. 32-åringen passet godt på å holde seg i front for å unngå uhell.

Sundby tok 15 bonussekunder på den første innlagte sprinten, mens han tok 10 sekunder på den andre. Justjugov plukket også 25 bonussekunder.

Tour de Ski går over sju etapper og avsluttes som vanlig i monsterbakken i Val di Fiemme førstkommende søndag.