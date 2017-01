Hetland er bekymret for Northug

Petter Northug har vunnet et tredvetalls enkeltseirer i Tour de Ski, men i den 11. utgaven er han ikke med. Foreløpig kan ikke hans sesong karakteriseres som annet enn ren fiasko, og to renn i Lillehammer er alt han har fått med seg i verdenscupen.

Trolig ble det for mye trening mot slutten av siste høydeopphold i Val Senales og i dagene etter fram mot den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen.

Northug er dypt savnet i verdenscupmiljøet, og ikke minst under Tour de Ski. Noe annet vil være helt feil å si. Tour de Ski med og uten Northug er to forskjellige konkurranser.

Fortsatt er ikke 30-åringen tilbake i normal trening, og det begynner å haste med å finne formen til VM i Lahti også. Verdensmesterskapet i 2017 starter om knappe to måneder i Lahti i Finland.

– I dag skriver vi 2. januar, og jeg kan i hvert fall si at jeg ikke har snakket med Petter i år. Men jeg pratet med ham i fjor, og Petter må bare ta tiden til hjelp og vente til kroppen responderer. Da kommer dette til å bli bra, sa Hetland da NTB snakket med ham utenfor den norske smøretraileren i Oberstdorf mandag.

Klar

Som regjerende verdensmester er Northug forhåndskvalifisert både til sprinten og femmila i Lahti. Der trenger han ikke å vise form for å bli en del av det norske laget.

– Når må han være tilbake for å kunne prestere på medaljenivå i Lahti?

– Vi vet at Petter skal gå to distanser i VM. Der har han friplass, og det er bare for ham å møte opp. Han blir ikke i form av bare å trene i tre dager, men får han 14 dager eller tre uker med solid trening, så tror jeg han er god nok i topplokket til å mobilisere og være i posisjon når det virkelig gjelder.

Spørsmålstegn

– Til og med på en femmil?

– Nja. Der trenger han kanskje litt mer flaks med det som kommer fra himmelen. Et rufsete føre med mye snøvær vil gjøre at alle utøverne er med inn til mål, og da vet vi hva som kan skje.

– Betyr dette at du foreløpig ikke er veldig bekymret?

– Jeg er bekymret fordi det ikke har gått sånn som han har tenkt, og jeg er bekymret fordi han ikke er her. For dette er et av hovedmålene for samtlige løpere, og han topper alle statistikker i Tour de Ski med unntak av antall sammenlagtseirer. Det hadde vært veldig morsomt å ha ham på startstrek her, men akkurat nå er ikke det mulig. Det funker ikke til å være her, og det er bare å håpe at han har slitt ut sofaen og kommer seg tilbake i løypa på ski.