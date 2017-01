Stor dramatikk da Ustiugov ble historisk

– Jeg er ikke i så god form og prøvde bare å henge med så billig som mulig. Jeg taper ikke så mye, men mangler den lille piffen. Jeg er ikke fornøyd med tingenes tilstand, men er jo nummer seks. Det kunne vært verre, sier Emil Iversen til NRK etter løpet.

Tirsdag hadde tour-sirkuset flyttet seg ned fra høyden i Val Mustair, til tyske Oberstdorf, som ligger i lavlandet.

Rennene i høyden gikk som forventet litt tungt for Emil Iversen, og 25-åringen håpet på bedre form da 20 kilometer skiathlon i lavlandet sto på programmet.

Stor dramatikk.

I første nedoverbakke ramlet flere av utøverne, deriblant Sjur Røthe og Larkov. Sistnevnte lå på fjerdeplass i sammendraget, men tapte flere minutter på fallet.

På klassiskbiten plasserte Iversen seg midt i feltet. Der hang han godt med og var med inn til skibyttet.

Ute på den første runden av skøytedelen valgte Finn Hågen Krogh å takke for seg. Nordmannen har ikke fått det helt til under årets Tour de Ski, og reiser nå hjem for å finne formen til VM.

Gikk feil

Da en runde var passert sov Martin Johnsrud Sundby i timen. Røa-løperen lå i tet, men klarte å gå feil inne på stadion. Sundby tapte mye tid, men kom seg etter hvert opp i feltet.

– Det var en tabbe av Martin. Han burde jo vist hvor løypa var, sier Iversen.

– Det var evneveik skigåing da jeg gikk feil. Det gikk greit å komme seg opp i teten igjen, men krisen var at jeg ikke fikk gått om bonussekunder i spurten som var like etter at jeg gjorde min tabbe, sier Sundby til NRK.

Iversen gjorde svært lite ut av seg også på skøytedelen, og klarte aldri å kjempe om seieren.

Ute på den aller siste runden gikk Røthe på trynet igjen. Nordmannen forårsaket fallet selv og tapte dyrebare sekunder.

Ustiugov vant igjen

I siste motbakke tråkket Sundby til, og han fikk med seg Dario Cologna og Ustiugov. Disse tre kjempet om seieren, der russeren var klart best på oppløpet. Dermed har Ustiugov vunnet de tre første etappene i årets Tour de Ski. Aldri før har noen vunnet tre etapper på rad i touren.

– I spurten hadde jeg ikke spreke nok bein. Jeg skulle gjerne ha tatt denne seieren, men er ikke verdens beste skiløper for tiden. Det er det en russer som er, sa Martin Johnsrud Sundby til NRK.

Emil Iversen ble nest beste nordmann med 11.-plass. 25-åringen var 8,3 sekunder bak vinneren. Iversen er på sjetteplass i sammendraget. 1.43,5 minutter bak Ustiugov.

– Må bare stå på og jeg gir meg ikke. Det kommer en ny dag i morgen, og så kommer det to renn som passer meg godt. Det er lenge igjen og viktig å ha friske bein i morgen.

– Hva må tli for å slå russeren?

– Jeg får prøve å banke han opp. I løypa er han uslålig for øyeblikket. Vi nordmennene får bare stå sammen som lag og ta opp kampen om bonussekundene i Val di Fiemme, sier Iversen til NRK.