Blytung dag for Iversen: – Kanskje på tide å pakke sammen sakene

Ingen har klart å tukte Sergej Ustiugov under årets Tour de Ski - ei heller på onsdagens jaktstart.

Russeren gikk ut 28 sekunder foran Martin Johnsrud Sundby, mens Emil Iversen startet som sjettemann, 1.48 bak Ustiugov.

Ustiugov gikk en meget god jaktstart og sørget for at ingen klarte å ta han igjen. Sundby tok inn et par sekunder på den første halvdelen av rennet, men tapte mye mot slutten. Ustiugov gikk inn til sin fjerde strake tour-seier. Sundby gikk inn til andreplass, 37 sekunder bak vinneren. Sundby er nå 42 sekunder bak i sammendraget. Alex Harvey ble nummer tre, 1.08,8 bak russeren.

Iversen tapte mye

Emil Iversen hadde en meget tung dag på jobben. Iversen gikk ut sammen med Marcus Hellner, men måtte tidlig gi slipp på svenskens rygg.

– Iversen faller fullstendig sammen i årets tour. Det er kanskje på tide å pakke sammen sakene, sa Jann Post, NRKs kommentator et godt stykke ut i løpet.

Dagens store taper

Iversen tapte svært mye og i siste motbakke var det mosjonsfart.

– Emil ble dagens store taper. Det vil være særdeles aktuelt for han å droppe årets tour, mener Torgeir Bjørn, NRKs ekspertkommentator.

– Kan godt være det siste vi så av Emil Iversen under årets Tour de Ski. Svært kjedelig, sier Post.

25-åringen gikk i mål til en 31.-plass, 6.20 minutter bak Ustiugov.

– Emil kommer tilbake. Han kan fort vinne VM-gull, mener Post.