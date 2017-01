Hopen takker for seg

Etter to sesonger i Levanger har Ørjan Hopen bestemt seg for å fortsette karrieren en annen plass.

24-åringen ble kåret til årets LFK-spiller i 2015 og var også sentral i flere kamper sist sesong. Hopen hadde utgående kontrakt og hadde tilbud om ny kontrakt i LFK; men midtbanespilleren med den skarpe venstreslegga har valgt å takke nei.

– Dette var en avgjørelse jeg gjorde selv. Jeg har hatt to fine år i Levanger, men kjente nå at det var på tide med et miljøskifte og noen nye impulser, sier Hopen til fotballkanalen.

Trener med Sogndal

Nå skal 24-åringen trene med Sogndal for å holde seg i form. Han har foreløpig ingen kontakt med noen andre klubber.

– Det har vært noen klubber som har vist interesse, uten at det har vært noen konkrete tilbud enda, sier Hopen til Fotballkanalen.