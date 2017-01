Iversen ønsker hjelp fra Trønder-Avisas lesere

Årets Tour de Ski ble ikke helt som Emil Iversen hadde forestilt seg.

I fjor vant han sin første verdenscupseier i Oberstdorf og endte på tiendeplass sammenlagt. I år var Iversen ute etter å forbedre den plasseringen.

Kroppen svarer ikke

Det så lyst ut. Før onsdagens jaktstart lå Iversen på sjetteplass i sammendraget, 1.45 minutter bak Sergej Ustjugov. Men i mål var Varden-løperen hele 6.20 bak den russiske vinneren. Etter løpet fant Iversen ut at det bare var å reise hjem til Meråker.

– Det er kjedelig når ett av vinterens hovedmål går rett i dass. Jeg har kjent det de siste dagene at jeg ikke har følt meg som jeg ønsket. Jeg hadde håpet at det skulle løsne, men jeg kjente i dag at det ikke er noen framgang å spore. Når det ikke løsner kan jeg ikke kjøre meg lenger ned i kjelleren enn hva jeg er akkurat nå, sier Emil Iversen.

Ikke syk

Trønder-Avisa snakket med Iversen da han satt i bilen på vei til flyplassen i München. 25-åringen var langt nede etter at han måtte kaste inn håndkle.

Han forklarte at han ikke er syk, men at han heller ikke er i toppform. Årsaken til svikten er trolig sykdomsperioden Iversen hadde rett før jul.

– Jeg er ikke syk, men jeg er heller ikke i toppform. Om jeg er klar eller dårlig trent er et godt spørsmål. Hadde jeg vist det ville det vært enkelt. Akkurat nå føler jeg at helsa er så skral som ei gammel kjerring, og da er det greit nok å gi seg fra Tour de Ski. Det er kjedelig, men jeg får ikke gjort så mye med det nå, sier Iversen.

Vurderte fylletur til Oslo

Onsdag kveld satte han seg på flyet, men 25-åringen er svært usikker på hva han skal gjøre for å komme tilbake i form.

– Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Har du noen gode forslag til meg, spør Emil Iversen.

– Du kan reise hjem til mamma og lade opp der?

– Godt forslag. Men jeg er åpen for flere. Du kan jo spørre Trønder-Avisas lesere om hva jeg skal gjøre for å finne formen, sier Iversen.

Og som lokalavis gjør vi det Iversen ber om. Har du noen tips til Iversen? Hvis du har, send forslag til sporten@t-a.no.

På vei til München har Iversen allerede rukket å gjøre seg noen tanker på hva han må gjøre.

– Jeg får vel reise hjem, ta det med ro, slappe av og få trøst av mamma. Jeg kunne sikkert reist til Oslo og gått på fylla i 14 dager, men tror ikke det er så lurt. Jeg går nok for plan A og reiser hjem til mamma.