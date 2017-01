Fredagens sprint i Lahti utgår på grunn av ekstremkulde

Fredagens viktige skøytesprint i Skandinavisk Cup i Lahti kan ikke gjennomføres som følge av ekstremkulde.

I og med at sprinten er et viktig uttaksrenn for VM-sprinten samme sted om knappe to måneder, har arrangørene valgt å skyve sprinten til lørdag. 10/15 kilometer klassisk, som skulle gå lørdag, flyttes til søndag, mens 15/30 kilometer skiathlon utgår.

– God løsning

Det bekrefter Stig Rune Kveen overfor Trønder-Avisa fredag morgen. Han er med Tomas Northug til Finland, én av dem som kjemper om en sprintplass under VM i Lahti senere i vinter.

– Det er 23 minusgrader, så det er riktig at det ikke skal konkurreres i dag. Samtidig mener vi det er en veldig god løsning at sprinten ikke avlyses, da det er den som er viktigst for flest i helga, sier Kveen.

Lørdag og søndag er det meldt langt mildere temperaturer i Lahti.

– Tomas klar til å gå i krigen

Kveen er spent på om Tomas Northug kan vise VM-form allerede i helga.

– Han er på hugget. Dersom vi får se samme offensiviteten som vi så på skøytesprinten på Beitostølen, kan det bli veldig bra. Han er iallfall klar til å gå i krigen, sier Northug-treneren.

Også lillebror Even Northug er klar for å vise seg fram i Lahti.

– Jeg har observert Even i romjula, og det virker som han er gira. Både Tomas og Even er gode nok til å komme til en finale, og da kan alt skje, sier Kveen.

15 nordtrøndere

Totalt 15 nordtrøndere er på plass i Lahti i helga.

Herrer: Jonas Austad, Ole Jørgen Bruvoll, Thomas Albertsen Dahlen, Daniel Myrmæl Helgestad, Johan Hundseth, Eirik Lorentsen, Even Northug, Tomas Northug, Andreas Myran Steen, Espen Sundsvik og Thomas Hjalmar Westgård.

Kvinner: Kari Vikhagen Gjeitnes, Anne Lise Grubbmo, Anniken Jørgensen og Marthe Kristoffersen.