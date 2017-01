Tande floppet i finalen

Kamil Stoch vant den tysk-østerrikske hoppuka etter at Daniel-André Tande mislyktes totalt i sitt siste hopp.

Daniel-André Tande la bak konkurrenten Kamil Stoch etter førsteomgangen i hoppukefinalen i Bischofshofen. Stoch var nummer to, mens Tande var tredjemann.

Stoch ledet dermed hoppuka med 2,8 poeng på Tande.

Nordmannen hoppet 135 meter i første omgang, men i andre omgang gikk det skeis for 22-åringen. Tande var i tydelig ubalanse over kulen, og landet på 117,5 meter.

- Er det mulig, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

I stedet vant Stoch både rennet og hoppuka sammenlagt. Tande ble også passert av Piotr Zyla. Nordmannen ble dermed nummer tre, og var helt knust etter rennet.

Bak Stoch

Tande hoppet mot Domen Prevc i første omgang, men var ikke helt fornøyd etter å ha hoppet 135 meter. Med like mange poeng tok han en foreløpig andreplass bak Jurij Tepes, som ledet etter første omgang. Prevc hoppet 130,5 meter. Dermed vant Tande duellen.

- Jeg tror jeg ble litt for sen, men heldigvis kommer jeg meg nok ned i bakken likevel. Litt redd for at Kamil (Stoch) vil hoppe litt lenger. Jeg har hoppet inn mange poeng i andreomganger tidligere, og kan gjøre det i dag også, sa Tande til NRK.

Hoppet var likevel ikke så ille i varierende vindforhold. Nordmannen beholdt andreplassen helt til 22-åringens fremste konkurrent i sammendraget, Kamil Stoch, satte utfor.

Polakken hoppet halvmeteren kortere enn Tande i første omgang, men fikk likevel 139,5 poeng. Han var 1,7 poeng bak nordmannen i sammendraget før rennet, men ledet hoppuka slik stillingen var før andre omgang. Opp til Tepes skilte det 1,1 poeng før finaleomgangen.

Andreas Stjernen gikk sikkert videre til andre omgang etter å ha slått Thomas Hofer i sin duell. 130,5 meter og 126,1 poeng holdt til en 10.-plass i første omgang. Den beholdt han etter finaleomgangen.

Fannemel og Granerud skuffet

Robert Johansson, som ble nummer to bak Tande i Innsbruck, klarte ikke følge opp den gode hoppingen fra forrige renn. Johansson hoppet 122 meter i første omgang, som holdt til 27.-plass. Han hoppet seg imidlertid litt opp i andre omgang.

Halvor Egner Granerud skuffet og tapte sin duell mot Michael Hayböck. Han er ikke videre til andre omgang. Det samme gjelder Anders Fannemel som tapte sin duell mot Andreas Kofler.

- Det er kjedelig. Det er det. Hoppuka for min del var skikkelig dårlig, sa Fannemel ti