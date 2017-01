Tandes vinnersjanser spolert av utstyrsfeil

Daniel-André Tande la bak konkurrenten Kamil Stoch etter førsteomgangen i hoppukefinalen i Bischofshofen. Stoch var nummer to, mens Tande var tredjemann.

Stoch ledet dermed hoppuka med 2,8 poeng på Tande.

Nordmannen hoppet 135 meter i første omgang, men i andre omgang gikk det skeis for 22-åringen. Tande var i tydelig ubalanse over kulen, og landet på 117,5 meter.

- Er det mulig, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

Etter rennet ble det sagt at klipsen som skal holde skiene fast sviktet.

- Dersom det er rett, var Tande sjanseløs, sa Remen Evensen.

- Jeg tror jeg greide å få hektet staget i bommen så den datt ut. Jeg hadde sjekket, men da jeg kom på kulen satt den ikke i lenger. Da var det bare å komme seg ned tryggest mulig, sier Tande til NRK.

- Tårene trillet

Dermed vant Stoch både rennet og hoppuka sammenlagt. Tande ble også passert av Piotr Zyla i sammendraget. Nordmannen ble nummer tre og var helt knust etter rennet.

- Det var et tungt øyeblikk der hvor tårene trillet. Rett i situasjonen der og da er det vanskelig å gå utenfor seg selv og se hvor stor bragden er, forteller Tande til kanalen etter at det siste og avgjørende rennet i hoppuka er ferdig.

Tande hoppet mot Domen Prevc i første omgang, men var ikke helt fornøyd etter å ha hoppet 135 meter. Med like mange poeng tok han en foreløpig andreplass bak Jurij Tepes, som ledet etter første omgang. Prevc hoppet 130,5 meter. Dermed vant Tande duellen.

- Jeg tror jeg ble litt for sen, men heldigvis kommer jeg meg nok ned i bakken likevel. Litt redd for at Kamil (Stoch) vil hoppe litt lenger. Jeg har hoppet inn mange poeng i andreomganger tidligere, og kan gjøre det i dag også, sa Tande til NRK etter førsteomgangen.

Hoppet var likevel ikke så ille i varierende vindforhold. Nordmannen beholdt andreplassen helt til 22-åringens fremste konkurrent i sammendraget, Stoch, satte utfor.

Polakken hoppet halvmeteren kortere enn Tande i første omgang, men fikk likevel 139,5 poeng. Han var 1,7 poeng bak nordmannen i sammendraget før rennet, men ledet hoppuka slik stillingen var før andre omgang. Opp til Tepes skilte det 1,1 poeng før finaleomgangen.

Lagkameratene støtter Tande

Lagkameratene vil nå ta vare på 22-åringen, deriblant romkamerat Andreas Stjernen.

- Det er det verste som kunne ha skjedd det siste hoppet der. Det var trist, sa Stjernen.

- Jeg ga ham en klem og sa at han var god. Tredjeplass er bra, men når det blir på den måten der er det utrolig bittert, fortsatte han.

På spørsmål om det blir trykket stemning på rommet i kveld, tror han at Tande vil komme tilbake til hektene etter hvert.

- Han skal få summe seg litt selv, så kan vi prate med han, så kommer det seg nok, sa romkameraten til NTB.

- Han er en oppegående kar, så etter en stund kommer han seg nok opp igjen, la han til.

Fannemel og Granerud skuffet

Andreas Stjernen gikk sikkert videre til andre omgang etter å ha slått Thomas Hofer i sin duell. 130,5 meter og 126,1 poeng holdt til en 10.-plass i første omgang. Den beholdt han etter finaleomgangen.

Robert Johansson, som ble nummer to bak Tande i Innsbruck, klarte ikke følge opp den gode hoppingen fra forrige renn. Johansson hoppet 122 meter i første omgang, som holdt til 27.-plass. Han hoppet seg imidlertid litt opp i andre omgang, og ble nummer 20.

Halvor Egner Granerud skuffet og tapte sin duell mot Michael Hayböck. Han gikk ikke videre til andre omgang. Det samme gjaldt Anders Fannemel som tapte sin duell mot Andreas Kofler.

- Det er kjedelig. Det er det. Hoppuka for min del var skikkelig dårlig, sa Fannemel til NTB.