Rosenborg låner tidligere Bodø/Glimt-ving

Det skriver RBK på sin hjemmeside lørdag.

– Dette er en stor sjanse for meg, og jeg er veldig glad for å være her. Jeg håper å hjelpe Rosenborg til mesterligaen, sier Jevtovic til rbk.no.

På lån i fjor

Serberen var på lån i Bodø/Glimt fram til sommeren i fjor. De endte opp med å rykke ned til 1. divisjon. Jevtovic scoret seks mål på 17 kamper fra start for nordlendingene.

– Jeg kan spille ving på begge kanter, og har ganske bra fart. Målet er å kunne bidra med mange målgivende pasninger, men også score noen mål selv, selvsagt, sier han.

LFK er lei av at Verdal ikke vil samarbeide Forholdet mellom Verdal og Levanger er fortsatt betent. LFK reagerer kraftig på at verdalingene heller vil samarbeide med Ranheim enn med dem.

Lite spilletid

23-åringen fikk lite spilletid i Tyrkia i høst, og er glad for å kunne komme tilbake til Norge og få sjansen i Rosenborg.

– Jeg vil takke Antalyaspor for at de gir meg muligheten til å komme til Rosenborg. Dette er den største klubben i Norge, og jeg gleder meg til å sette i gang, sier Jevtovic.

Han møter på trening med sine nye lagkamerater mandag.