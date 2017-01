Sundby gjør et siste desperat forsøk

Sundby, som vant den nest siste etappen av Tour de Ski foran sammenlagtleder Sergej Ustjugov lørdag, har vært først opp på toppen de tre siste årene (en av sammenlagtseirene er han fratatt), men det skal godt gjøres å ta igjen 1.11,9 minutter på den sterke russiske sammenlagtlederen Sergej Ustjugov.

– Jeg vet ikke helt om jeg er inne i kampen igjen. 1.12 minutter er fryktelig mye, og han er i en fantastisk form, Sergej. Jeg skal gjøre et ærlig forsøk, og jeg kommer ikke til å gå for 2.-plassen. Jeg går for seieren, og så får det enten ljome i fjellene når jeg sprekker, eller så går det.

– Ustjugov mener at du er favoritten nå?

– Det mener han ikke når det er snakk om 1.12. Det er utenkelig at jeg skal klare det, men som sagt skal jeg prøve. Det blir veldig spennende, sa en smilende Sundby.

Snudde fort

Etter et elendig løp på den individuelle starten i Toblach fredag, var det en helt annen utgave som kom til start på VM-stadion fra 1991 og 2003.

– Det fungerte ikke optimalt lørdag, og jeg måtte forsøke å nullstille totalt. Det pleier å ta meg en åtte til ti timer å bli kvitt et dårlig løp. Det er fryktelig mye som går gjennom hodet etter en slik konkurranse. Det var det dårligste resultatet mitt i et distanserenn på mange, mange år, og det er tøft å få et sånt løp i en tour når du vet at du skal i flere konkurranser. Men jeg klarte å nullstille det.

– Hvordan er det mulig at det snur så fort?

– Nei, spør du meg, så spør jeg deg. Jeg har ikke peiling.

- Det var deilig å vinne et skirenn. Sergej har vært nærmest uslåelig i denne touren.

Variabler

– Hva skal til for at du skal vinne Tour de Ski?

– Jeg må gjøre et fantastisk løp i morgen, og så er jeg avhengig av at Sergej har en dårlig. Selv på en middels dag skal han klare å holde unna dette. Jeg er heller ingen ekspert opp den bakken. Hvis jeg ser på de siste årene, så er det ikke der jeg har avgjort tourene mine. Jeg er avhengig av en kjempedag, og han må være litt under pari fra der han har vært tidligere denne uka.

Landslagssjef Vidar Løfshus tviler også på at det blir norsk seier i denne touren, men han fikk i det minste med seg én norsk etappeseier etter at russeren hadde tatt seg av de fem første.

– Artig med seier

– Det var artig at vi fikk en seier. Det ville vært for ille om en russer hadde tatt alle etappeseirene. Jeg anser sannsynligheten for at Martin skal klare å gå inn dette som veldig liten. Det er ikke akkurat noe trøndersk påskeføre opp den bakken. Det gir godt svar opp der, og det tror jeg han som nesten kommer fra Mongolia liker, sa Sundby.

NB: Sergej Ustjugov tapte 47 sekunder til Sundby opp Alpe Cermis sist år. Kun 17 av dem ble tapt på de siste 17 minuttene opp selve bakken. Resten ble tapt på veien inn til bakken. (NTB)