Tomas Northug nekter å gi opp

Helgas sprint i Lahti under Skandinavisk Cup var for mange nordmenn det viktigste utstillingsvinduet med tanke på å sikre seg en billett til VM i Lahti om drøye halvannen måned. For Tomas Northug, som ble vraket fra landslaget i fjor vår, gikk det dessverre ikke veien.

Kvartfinale-exit

26-åringen, som i likhet med storebror Petter har slitt med formen etter treningssmellen i høyden i november, kom seg greit videre fra prologen i skøytesprinten lørdag, men kom seg ikke videre fra kvartfinalen. Søndag ble han nummer 90 på 15 kilometer klassisk, nesten tre minutter bak finske Iivo Niskanen som vant. Johannes Høsflot Klæbo og Mattis Stenshagen tok de to øvrige pallplassene.

Ikke til Toblach

Landslagssjef Vidar Løfshus erkjenner at det nå ser mørkt ut for VM-drømmene til Tomas Northug.

– Helga har iallfall ikke gitt ham noen større sjanser. Man skal aldri avskrive noen, fordi her blir det kamp helt inn, men han blir ikke tatt ut til Toblach neste helg, et renn som også er viktig med tanke på VM. Da skal det også mye til for at han blir med til Falun, og da skal det mye til for at det blir VM-billett på Tomas, sier Løfshus.

– Ser tungt ut

Tomas Northug er enig i at VM-sjansene er små.

– Det ser tungt ut nå. Men kroppslig er jeg iallfall god nok til å gjøre en god jobb mot NM. Viser man seg råsterk der, kan jeg ikke skjønne at det ikke skal holde. Målet nå er å gjøre en NM-sprint det lukter svidd av, sier 26-åringen.

Yngstebror Even Northug uttalte i høst at også han ville sikte mot VM. Men med sisteplass i sin kvartfinale lørdag, ligger heller ikke han veldig godt an med tanke på tur til Lahti i februar.

Lorentsen best søndag

Svenske Oskar Svensson vant lørdagens sprint, foran landsmann Karl-Johan Westberg og nordmannen Sindre Bjørnstad Skar. Sondre Turvoll Fossli og Johannes Høsflot Klæbo ble henholdsvis nummer fire og fem i finalen, mens finske Matias Strandvall tok den siste plassen. Kun Tomas og Even Northug kom seg videre av de nordtrønderske herrene.

På søndagens 15 kilometer klassisk ble Eirik Lorentsen beste nordtrønder. Henning-løperen endte på 44. plass, nesten to minutter bak den finske vinneren. Andreas Myran Steen fulgte på plassen bak Lorentsen.