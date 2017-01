Simen Nysæter gjør som Tangstad - reiser til USA

Namsosingen, som er en av de aller mest lovende amatørbokserne i Norge, forteller selv hvordan USA-oppholdet kom i stand.

- Jeg har en god venn og trener i Manchester i England som heter Kevin Travis. Han har mange kontakter i USA, blant annet den tidligere OL-mesteren Audley Harrison som han også har trent. Vi skal besøke den gymmen han holder til i. Det er bakgrunnen for turen, men vi har også fått innpass i en del andre boksesentre i Las Vegas, sier Nysæter til NTB.

Han ble litt av en kjendis da han slapp til som en av fire amatører i The Homecoming i Oslo Spektrum 1. oktober da Cecilia Brækhus tok proffboksingen hjem til Norge igjen. Nysæter møtte engelskmannen Jeamie Tshikeva og vant soleklart til entusiastisk jubel fra nærmere 10.000 tilskuere.

God utvikling

Nysæter mener han får mye ut av å trene i ulike boksesentre rundt om i verden.

– Jeg har akkurat hatt et opphold på litt over to uker i New York, og der følte jeg at jeg utviklet meg veldig mye. Det kommer av at jeg er en type bokser som liker å reise litt rundt, for å få ny "input" og høre hva andre og forskjellige mennesker mener om meg. Derfor føler jeg at det har enormt mye å si at jeg får sjansen til å komme meg litt ut, forklarer namsosingen.

På nyåret har han fått muligheten til å trene sammen med de norske proffene som forbereder seg til Spektrum-stevnet 28. januar. Der kunne også Nysæter muligens bokset, men da er han i Las Vegas.

- Jeg har fått muligheten til å være sammen med de norske proffene en periode nå i Oslo Bokseklubb, og det er klart det betyr mye. Her får jeg både kvalitet i treningen og mye god og fornuftig sparring. Oppfølgingen er også veldig bra. Her er alt bare velstand, sier han.

– Hva jobber du mot nå?

– EM er hovedmålet mitt framover. Det blir nærmere sommeren, men foreløpig er det ikke utpekt noen arrangør. Jeg satser mot amatør-EM så lenge jeg ikke blir proff, forteller Nysæter.

Vil bli proff

Simen Nysæter legger ikke skjul på at han vil og skal bli proffbokser, men foreløpig har han ingen helt konkrete planer. Han tar tiden til hjelp.

- Jeg tenker på å bli proff, men kommer ikke til å hoppe på det første og beste tilbudet. Jeg vil vurdere nøye det som måtte komme og være forsiktig. Kommer det rette tilbudet sier jeg ja, men jeg har ikke hastverk, forklarer han til NTB.

– Men en profftilværelse frister?

– Det frister absolutt, og drømmen er å tjene penger på det jeg elsker å gjøre, legger Nysæter til.

– Du har fått ny sportssjef i bokseforbundet. Hva betyr det?

-Jeg ser på det som veldig positivt at Per Arne Skau er blitt ny sportssjef. Han er veldig engasjert og jobber bra med alle som er interesserte, sier tungvektshåpet.