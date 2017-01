Solbakken takket nei til Norge

Det bekrefter Solbakken overfor TV 2 og VG.

Solbakken skal i et møte med toppfotballsjef Nils Johan Semb tirsdag ha gitt beskjed om at han ikke er aktuell som Per-Mathias Høgmos erstatter.

– Jeg har hatt vondt i magen i 14 dager på grunn av den situasjonen her. Jeg har hatt to møter med NFF, og jeg valgte å avslutte nå fordi jeg aldri fikk den gode magefølelsen på at det var verdt å gå videre med dette, sier FCK-treneren til VG.

Solbakken har vært ansett som den heteste kandidaten til jobben som norsk landslagssjef etter at Høgmo fikk sparken i fjor høst. 1-2-tapet for Tsjekkia ble Høgmos siste kamp som landslagssjef.

Solbakken har den siste tiden uttrykt seg positivt rundt landslagssjef-jobben, og nylig bekreftet han overfor NRK at samtaler med Norges Fotballforbund var innledet.

- Jeg har snakket litt med Nils Johan Semb, det har jeg. Men vi er ikke i mål på noen som helst måte, sa Solbakken til statskanalen under helgens idrettsgalla på Hamar.