Ingen Molde-overgang for Barli

Forrige uke var Barli i Molde for å forhandle sin personlige kontrakt. Der ble man ikke enige.

Nå er det endelig klart at Barli ikke blir Molde-spiller, til tross for at både klubbene og Barli ble enige om det økonomiske.

Etter det Adresseavisen forstår, handler det om at Molde ikke kunne skaffe Barlis kjæreste skoleplass til høsten.

Dermed fortsetter Even Barli med stor sannsynlighet i Ranheim også i sesongen 2017, hvor han får konkurranse om plassen mellom stengene av Alexander Hovdevik.

Hovdevik har de to siste sesongene spilt for Kristiansund, og har tidligere vært innom RBK og Rødde.