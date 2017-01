Andreas følger etter sin tvillingbror – har takket ja til LFK

Den siste uka har Andreas Wrele, som er tvillingbror til Joakim Wrele som ble hentet til LFK i november, trent med Levanger FK.

Høyrebacken har de to foregående sesongene spilt for Raufoss, og hadde også tilbud om å fortsette der. Raufoss måtte ha beskjed innen fredag kveld om Wrele ville fortsette i klubben som rykket ned fra 1. divisjon sist sesong.

Etter fredagens treningsøkt hadde Wrele en lengre samtale med Andreas Holmberg, sportssjef i LFK. Lørdag kveld bekrefter spilleren overfor Trønder-Avisa at han har takket nei til Raufoss, og at han vil spille for Levanger i 2017.

– Det var en vanskelig beslutning. Jeg likte Raufoss veldig godt, men vil fortsette å spille i 1. divisjon. Levanger er en bra klubb med mange dyktige spillere og ledere. Det er tøff konkurranse om plassene, sier Wrele.

Wrele spilte 30 kamper for Raufoss sist sesong.

Sportssjef Holmberg har følgende å si om overgangen lørdag kveld.

– Ingen kommentar, skriver Holmberg i en sms.

En habil ytterback

26-åringen reiste hjem til Sverige lørdag. Wrele sier at han signerer kontrakten med Levanger i løpet av neste uke. Trolig blir det tirsdag.

Wrele kommer dermed til å utfordre Bent Sørmo om å spille høyreback kommende sesong.

– Andreas er en habil ytterback og kan også spille kant. Han er en anvendelig spiller med gode holdninger, akkurat som broren Joakim. Joakim er en veldig viktig spiller for oss, og han blir kanskje enda bedre hvis Andreas kommer hit. De to kan bli et bra par, sa Magnus Powell etter fredagens treningsøkt. Da var ingenting avklart om en overgang var klar.

– Blir Andreas en backup-løsning hvis dere henter han?

– Nei. Han er en back og jeg stiller alltid med det beste laget. Jeg kommer aldri til å prate noen spillere foran andre. Vi har 21 spillere, og så får vi se hvem som er best til hver enkelt kamp, sa Powell.

Det var OA.no som først meldte at Wrele var aktuell for LFK.

Luvenberg trener med LFK

En annen spiller som kan bli LFK-spiller er Tobias Luvenberg. Den svenske spissen har flyttet tilbake til Levanger igjen, og har fått seg fast jobb som snekker. Sist uke, og den kommende skal Luvenberg prøvespille for LFK.

Hvis det ikke blir Levanger, blir Luvenberg Verdal-spiller.