Kristoffersen nummer seks på lagsprinten

For første gang på nesten to år var Marthe Kristoffersen lørdag å se med startnummer på brystet i et verdenscuprenn utenfor Norges grenser. I sprinten ble Kristoffersen nummer 22, etter å ha gått taktisk dårlig i kvartfinalen.

Søndag var det sprintstafett på programmet. Kristoffersen gikk på Norges andrelag sammen med Tiril Udnes Weng. På førstelaget gikk Maiken Kaspersen Falla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Begge lagene tok seg greit videre til finalen.

Gode etapper av Kristoffersen

Kristoffersen gjorde en god jobb på sine etapper, og sendte ut Udnes Weng som nummer fire før den siste etappen. Norges førstelag gikk ut i tet.

Udnes Weng fikk det tungt på sin ankeretappe, og stivnet. Dermed klarte hun ikke å følge med de fire lagene som stakk ifra. På oppløpet sto seieren mellom Norge, Russland og Sverige. Natalia Matveeva var sterkest i spurten og sikret russisk seier. Dermed vant russerne både lørdag og søndag hos damene.

Svenskenes førstelag med Ida Ingemarsdotter og Hanna Falk ble nummer to, mens Norges førstelag endte på en noe skuffende tredjeplass.

Marthe Kristoffersen og Tiril Udnes Weng ble nummer seks.